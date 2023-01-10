Рекордный импорт угля по морю обеспечил Польше независимость от российского топлива

По итогам 2022 года в республику по морю был импортирован рекордный объем этого энергоресурса — 14 млн тонн. Как следствие, полностью исчез многолетний дефицит, восполнять который часто приходилось за счет поставок из России. Теперь же, когда Варшава сменила основных экспортеров, сотрудничать с Москвой нет необходимости, отметил Рабенда.