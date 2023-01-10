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Рекордный импорт угля по морю обеспечил Польше независимость от российского топлива

Экономика
Рекордный импорт угля по морю обеспечил Польше независимость от российского топлива

Польша достигла стопроцентной независимости от российского угля, утверждает замминистра государственных активов Кароль Рабенда.

По итогам 2022 года в республику по морю был импортирован рекордный объем этого энергоресурса — 14 млн тонн. Как следствие, полностью исчез многолетний дефицит, восполнять который часто приходилось за счет поставок из России. Теперь же, когда Варшава сменила основных экспортеров, сотрудничать с Москвой нет необходимости, отметил Рабенда.

Президент Польши Анджей Дуда в апреле прошлого года ввел запрет на ввоз угля из России и Белоруссии. В октябре власти республики заявили, что не планируют отменять это эмбарго.

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