«С любовью два часа издевался»: жители Петербурга пожаловались на шумную имитацию уборки снега ночью

Многие петербуржцы недоумевают, почему уборочная техника появляется на улицах чаще всего только ночью. Днем спецмашин не так много. Например, этим вечером, судя по карте, на улицах работает менее 100 единиц спецтехники. Хотя на улице идет снег, а значит, город нуждается в дополнительной уборке.