«С любовью два часа издевался»: жители Петербурга пожаловались на шумную имитацию уборки снега ночью

Жители Петроградской стороны в Петербурге пожаловались на шум во время ночной уборки.
Один из недовольных горожан оставил гневный комментарий в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», отметив, что коммунальщик «два часа с любовью издевался» над жильцами, «скребя усердно асфальт». В Сети появились кадры, на которых запечатлена имитация ночной уборки снега.
Многие петербуржцы недоумевают, почему уборочная техника появляется на улицах чаще всего только ночью. Днем спецмашин не так много. Например, этим вечером, судя по карте, на улицах работает менее 100 единиц спецтехники. Хотя на улице идет снег, а значит, город нуждается в дополнительной уборке.
Горожане не раз просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Однако Смольный так и не разобрался в ней. Администрация Петербурга безуспешно пытается всячески оправдаться после многочисленных ДТП из-за снежных заносов и очередей в травмпункты.