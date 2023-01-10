Пранкер Вован усомнился в профессионализме Анджея Дуды после розыгрыша политика

Президенту Польши Анджею Дуде стоит задуматься о своем профессионализме. Такое мнение выразил пранкер Владимир Кузнецов (Вован).
Недавно стало известно, что директор бюро международной политики канцелярии президента Петрц Гиллерту лишился занимаемой должности. Причиной стал пранк Вована и Лексуса. По словам Кузнецова, ответственность за инцидент лежит на главе государства, который уже второй попадается на розыгрыш.
«Я думаю, ему стоит задуматься о своем профессионализме в первую очередь», – сказал Вован.
Ранее стало известно, что Вован и Лексус разыграли представительницу ООН Карин Ардо. Они рассказали небылицу о солдате ВСУ, который якобы попал в плен.