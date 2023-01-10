Пранкер Вован усомнился в профессионализме Анджея Дуды после розыгрыша политика

Недавно стало известно, что директор бюро международной политики канцелярии президента Петрц Гиллерту лишился занимаемой должности. Причиной стал пранк Вована и Лексуса. По словам Кузнецова, ответственность за инцидент лежит на главе государства, который уже второй попадается на розыгрыш.