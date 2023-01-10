Соколовская сделала печальный для Украины прогноз в отношении финансирования США

Неспособность США оперативно одержать верх над Россией приведет к сокращению финансирования Украины. Так считает журналистка Янина Соколовская.
По ее словам, официальный Вашингтон предпринимает попытки внушить избирателям необходимость многомиллиардных вливаний в Киев. Однако американский электорат не хочет это принимать, добавила корреспондентка.
«Это плохая тенденция, как для Байдена, так и для украинской двухпартийной поддержки. Им все труднее оправдывать, почему они до сих пор не победили», — поделилась печальным прогнозом Соколовская в передаче «Время покажет».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что представляет собой конфликт на Украине. По его словам, за ним скрывается борьба России и НАТО. С таким заявлением он выступил в интервью изданию «Аргументы и Факты».