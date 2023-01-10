Моравецкий: Переход Польши на евро приведет к экономическому краху Варшавы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал идею перехода страны на единую валюту ЕС — евро. Об этом сообщили журналисты американского издания Associated Press.
По его мнению, отказ от польского злотого приведет к росту инфляции, которая уже сейчас превысила 17%. Моравецкий объяснил, что серьезно скажется на уровне жизни жителей страны. Политик привел в пример Хорватию, которая решила перейти на евро с 1 января 2023 года и столкнулась с «хаосом» в экономике и небывалым ростом цен, который достиг «непомерного уровня».
«Этот ценовой хаос в Хорватии должен послужить нам предупреждением», — прокомментировал он.
Глава правительства подчеркнул, что уровень доходов в Польше должен приблизится к среднему по ЕС, прежде чем страна сможет думать о переходе на евро. Среднемесячный заработок в стране в настоящее время составляет менее половины среднего показателя по ЕС.
Журналисты уточнили, что 27 стран-членов Евросоюза в долгосрочной перспективе должны перейти на единую валюту. Однако уже сейчас Дания добилась специального исключения, а некоторые страны даже не начинали данный процесс.
Ранее журналисты американского издания Politico заявили, что правящая партия в Польше «Право и справедливость» (PiS) хочет переизбраться на третий срок, несмотря на все внутренние и внешние препятствия.