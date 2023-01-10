Моравецкий: Переход Польши на евро приведет к экономическому краху Варшавы

По его мнению, отказ от польского злотого приведет к росту инфляции, которая уже сейчас превысила 17%. Моравецкий объяснил, что серьезно скажется на уровне жизни жителей страны. Политик привел в пример Хорватию, которая решила перейти на евро с 1 января 2023 года и столкнулась с «хаосом» в экономике и небывалым ростом цен, который достиг «непомерного уровня».