Глава соцсети ЯRUS Добровольский высказался о возможной блокировке смартфонов россиян

Руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский прокомментировал новости о возможном отключении смартфонов российских пользователей.
Ведущие специалисты российской IT-сферы обсуждают вероятность блокировки смартфонов россиян. По словам Добровольского, пользователи могут не бояться, что их гаджеты отключат. Он назвал несколько причин, почему этого не произойдет.
Глава ЯRUS заявил, что специалисты по информационной безопасности знали бы о возможности удаленной блокировке телефонов. Их отключение приведет к потере большого сегмента данных о пользователях и их поведении, заметил Добровольский. Эта информация используется в коммерческих целях и информационной войне.
Блокировка нецелесообразна и с финансовой стороны. В прошлом году на российском рынке было продано более 20 млн смартфонов. Если их все же отключат, то местные сервисные центры в течение месяца разблокируют гаджеты, уверен руководитель российской соцсети.