Армения меняет союзников: Пашинян рассчитывает на США и Британию вместо России

Руководство Армении обозначило курс на смену союзников в вопросе Нагорного Карабаха – правительство страны в лице премьера Никола Пашиняна готовится привлечь Запад к противостоянию с Азербайджаном и Турцией, но еще «играет» с Россией»
Возможный отказ от сотрудничества с РФ провозглашается уже открыто: так, Минобороны Армении отменило совместные военные учения с ОДКБ, назвав их «нецелесообразными» – причина крайне странная в условиях пусть и замороженного, но военного конфликта.
Кроме того, Ереван наряду с предложениями Москвы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе намерен рассмотреть и предложения западных стран – вопрос лишь в содержании будущего документа, заверил Пашинян.
Не исключено, что Вашингтон и Брюссель воспользуются реваншистскими чувствами армянского военно-политического руководства, сделав из страны инструмент для давления на Россию. Страны НАТО обеспечат свое военное присутствие на Южном Кавказе для противостояния одновременно РФ и Ирану, полагают эксперты.
Очередная надежда на Запад
Армянская сторона недовольна действием российских миротворцев в Лачинском коридоре – это единственный горный маршрут, соединяющий Карабах с Арменией. Пашинян требует «обеспечить нормальную работу коридора», контролируемого миротворческим контингентом РФ, и открыть его, но пока проход вынужденно закрыт из-за протестов граждан Азербайджана.
Из-за сложившейся ситуации армянские власти в конце декабря обвинили миротворцев РФ в бездействии, а в местных СМИ отмечалось, якобы Ереван поставил Москве «ультиматум» об открытии Лачинского коридора до 10 января – совпадение ли, но именно в этот день премьер Армении сделал ряд неприятных российской стороне заявлений.
Например, стоит под вопросом дальнейшее пребывание миротворцев РФ в стране: как заявил Пашинян, их могут заменить на «многонациональный» контингент. Вероятно, речь идет о пресловутых «западных партнерах».
«Если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то мы можем обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки. После 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации», – заявил Пашинян 10 января.
Армянские власти упрекают страны ОДКБ в отсутствие нейтральности: интересы государства якобы не могут отстаивать те, кто связан с Баку экономическими отношениями.
Примечательно, что резкие заявления властей Армении в адрес российских миротворцев, как и недовольство ситуацией в Лачинском коридоре, прозвучали через несколько дней после теплой встречи Пашиняна с главой британской разведки Mi-6 Ричардом Муром – они обсуждали «вопросы безопасности» в регионе.
Теперь Ереван всерьез подумывает о том, чтобы «сменить союзников» – в условиях масштабного геополитического кризиса это фактически выбор в пользу враждебной для РФ стороны, которая не упустит шанса использовать граничащее с Россией государство как очередной «таран».
Помощи от Вашингтона не будет
На деле же страны Европы и Соединенные Штаты не будут помогать Армении в противостоянии с Азербайджаном, считает зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. Правительство Пашиняна желает привлечь в регион Запад, в надежде на то, что США и Франция помогут справиться с Турцией и Азербайджаном, но ожидания армянской стороны будут обмануты.
«Но они [западные страны] этого никогда не делали, и делать не будут, я уверен. Потому что для них важнее всего, особенно Соединенным Штатам, убрать из этого региона Россию. Все остальное, судьба армянского населения и Нагорного Карабаха, их интересует в очень малой степени», – заявил Затулин радиостанции «Говорит Москва».
Несмотря на диломатические маневры, последние полгода правительство Армении меняет вектор с России на Запад. Однако в Ереване «играют», считает Затулин: с одной стороны, заявляют о готовности принять российский вариант перемирия в Карабахе, с другой – говорят о нежелании участвовать в учениях ОДКБ.
Иными словами, «торговля» продолжается.
Коллективный Запад ведет тонкую игру в отношении Еревана в попытке противопоставить Армению России, отмечает военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Встреча Пашиняна с главой британской разведки красноречиво демонстрирует серьезные намерения и далеко идущие планы западных государств в регионе.
«Запад старается оторвать Армению от России и вырвать страну из ОДКБ. В эту задачу вкладываются большие ресурсы: самое большое посольство в Армении – американское. Они готовы финансировать, «решать проблемы», лишь бы Армения стала занозой для РФ. Регион геополитически контролировали Россия, Иран и Великобритания в свое время – и США больше хотели бы там опираться на Британию», – рассказал Кошкин в комментарии «ПС».
В долгосрочной перспективе правительство Пашиняна попытается максимально разорвать отношения с Россией, убрать российскую военную базу из Гюмри, «разругаться» с Ираном по наставлению западных союзников и запустить на Южный Кавказ контингент НАТО, полагают эксперты. Подробнее о том, как Армения рискует стать «второй Украиной» – в нашей статье.