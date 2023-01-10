Армения меняет союзников: Пашинян рассчитывает на США и Британию вместо России

На деле же страны Европы и Соединенные Штаты не будут помогать Армении в противостоянии с Азербайджаном, считает зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. Правительство Пашиняна желает привлечь в регион Запад, в надежде на то, что США и Франция помогут справиться с Турцией и Азербайджаном, но ожидания армянской стороны будут обмануты.