Мезюхо: складывающаяся на Украине тяжелая ситуация заставит США изменить свою тактику

Соединенные Штаты осознают, насколько тяжелая ситуация складывается на Украине. И это может заставить их уже в обозримом будущем отказаться от тактики накачивания киевского режима все новыми вооружениями и заговорить о переговорах с РФ.
Такое мнение в комментарии изданию «Журналистская правда» высказал политолог Иван Мезюхо.
Ранее официальный представитель Госдепартамента СШП Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает оказывать Украине военную помощь, проставляя в числе прочего бронетехнику и системы ПВО, рассчитывая таким образом изменить текущую динамику развития военного конфликта на Украине.
Как отметил по этому поводу Иван Мезюхо, подобные заявления представителя Госдепа свидетельствуют о том, что в США понимают, насколько неблагоприятно для них развивается ситуация на Украине.
«Об этом свидетельствуют наши последние успехи в селе Бахмутское. У Штатов сегодня нет другой альтернативы, кроме как, забрасывать Украину оружием, боеприпасами, живой силой в виде наемников для того, чтобы максимально противодействовать продвижению российской армии, – объяснил политолог. – Вашингтон понимает, что до бесконечности такую тактику они не могут применять на поле боя, и вскоре, думаю, Белый дом включит шарманку в виде идеи переговоров между Украиной и Россией».
Поэтому нынешние поставки западной военной техники на Украину приведут только к очередному кровопролитию и большим потерям ВСУ в живой силе. Ведь вся идущая на Украину сейчас бронетехника будет работать только на уничтожение еще большего числа украинских военнослужащих, считает Мезюхо.