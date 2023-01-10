Мезюхо: складывающаяся на Украине тяжелая ситуация заставит США изменить свою тактику

Поэтому нынешние поставки западной военной техники на Украину приведут только к очередному кровопролитию и большим потерям ВСУ в живой силе. Ведь вся идущая на Украину сейчас бронетехника будет работать только на уничтожение еще большего числа украинских военнослужащих, считает Мезюхо.