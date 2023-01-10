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Дипломат Кузнецов жестко осадил финского депутата Халла-ахо после его слов о российских военных

Политика
Дипломат Кузнецов жестко осадил финского депутата Халла-ахо после его слов о российских военных

Призывы к убийству граждан других стран вызывают отвращение. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Недавно финский депутат Юсси Халла-ахо заказал для Украины снаряд с надписью: «За свободу Финляндии». Кроме того, он назвал необходимостью все, что способствует «убийству российских солдат».

«Призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения», – осадил Кузнецов финского депутата.

Дипломат отметил, что боевые действия являются трагедией, а не карнавалом. Особенно это касается тех случаев, когда ситуацию используют для поднятия своей популярности.

Ранее инцидент с подписанным снарядом прокомментировал сенатор Совфеда России Алексей Пушков. По его словам, «параноидальный синдром депутатов-русофобов» является главной угрозой для Финляндии.

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