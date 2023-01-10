Подоляка рассказал, почему западные танки Abrams и Leopard 2 не помогут ВСУ

Лишившись в ходе спецоперации большей части своей бронетехники, Украина требует от США и НАТО передать ВСУ танки Abrams и Leopard 2. Однако в случае осуществления этих поставок может быть развеян миф о высоких боевых возможностях этих боевых машин. Такое мнение высказал журналист и военный эксперт Юрий Подоляка, передает «Экономика Сегодня».
По словам эксперта, эти машины не подходят для ведения боевых действий в городских условиях. Танки Abrams и Leopard 2 не лучшим образом проявили себя в и ходе боев в Сирии, к тому же они легко выводятся из строя даже легкими системами вооружений.
Подоляка отметил, что полной противоположностью этим западным боевым машинам является российский танк Т-90 «Прорыв», при помощи которого военные выбивают один украинский опорный пункт за другим в ходе спецоперации. Противопоставить Т-90 ВСУ нечего, этим и объясняются просьбы Киева о поставках танков западного производства.