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Глава Северной Осетии подписал указ о запрете использования беспилотников в регионе

Общество
Глава Северной Осетии подписал указ о запрете использования беспилотников в регионе

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете использования беспилотников в регионе.

Такое ограничение обусловлено действующим режимом базовой готовности. Запрет на использование беспилотников не распространяется на федеральные и республиканские государственные органы.

Контроль за соблюдением запрета будет осуществлять Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии. Специалистам предстоит совестная работа с Южным межрегиональным управлением Федерального агентства воздушного транспорта и МВД по региону.

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