Глава Северной Осетии подписал указ о запрете использования беспилотников в регионе

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете использования беспилотников в регионе.
Такое ограничение обусловлено действующим режимом базовой готовности. Запрет на использование беспилотников не распространяется на федеральные и республиканские государственные органы.
Контроль за соблюдением запрета будет осуществлять Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии. Специалистам предстоит совестная работа с Южным межрегиональным управлением Федерального агентства воздушного транспорта и МВД по региону.