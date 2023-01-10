«Позорные последствия». Как британские мошенники наживаются на украинских беженцах

В Великобритании мошенники приноровились использовать программу «Дома для Украины», чтобы обманывать украинских беженцев. Об этом сообщили в The Independent.
Благотворительная платформа предполагает поиск жилья для украинцев среди британских граждан, которые в свою очередь могут стать спонсорами для оформления гуманитарной визы. Служба поддержки программы выявила большое количество европейцев с недостоверными данными.
Мошенники указывали чужие имена, называя себя Микки-Маусом или даже Владимиром Путиным. А обратившись на указанный адрес для размещения можно было наткнуться на шашлычную.
Недобросовестные британцы не предоставляли обещанную помощь, а также обманным путем получали денежные переводы. Жертвы отдавали десятки тысяч фунтов стерлингов.
«Одна семья заплатила 55 тысяч фунтов стерлингов человеку в Великобритании, который обещал им визу и дом. То же самое произошло с их двоюродным братом. Другой человек заплатил две тысячи фунтов стерлингов за визу, а по прибытии с него потребовали одну тысячу фунтов стерлингов. Нам пришлось вмешаться и остановить это», — сообщили в местных органах власти.
Депутат Лиза Нэнди рассказала, что министры правительства проигнорировали предупреждение о непроработанности программы, и не предоставили никаких гарантий для защиты «уязвимых людей».
По ее мнению, ситуация обнажила «позорные последствия» нежелания властей работать над вопросом должным образом.
Буквально месяц назад европейцы запустили рекламу для украинских беженцев с мягким призывом вернуться на родину — подробности в нашем материале.