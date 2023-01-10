МИД Латвии объявил «разгром России» приоритетным направлением

Рига считает «разгром России» приоритетом во внешней политики. Об этом сообщил Sputnik Латвия.
Согласно полученной информации, министерство иностранных дел страны представило доклад о проделанной работе. В документе вопрос о «разгроме России» указан в качестве одного из приоритетов.
Ранее сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал арест журналиста издания Sputnik Литва Марата Касема в Латвии. Политик обвинил прибалтийские республики в покушении на свободу слова. По его словам, Запад начал преследование неугодных журналистов.