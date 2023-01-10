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МИД Латвии объявил «разгром России» приоритетным направлением

Политика
МИД Латвии объявил «разгром России» приоритетным направлением

Рига считает «разгром России» приоритетом во внешней политики. Об этом сообщил Sputnik Латвия.

Согласно полученной информации, министерство иностранных дел страны представило доклад о проделанной работе. В документе вопрос о «разгроме России» указан в качестве одного из приоритетов.

Ранее сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал арест журналиста издания Sputnik Литва Марата Касема в Латвии. Политик обвинил прибалтийские республики в покушении на свободу слова. По его словам, Запад начал преследование неугодных журналистов.

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