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Риелтор Никитина ожидает оттока покупателей после решения «Сбера» поднять ипотечную ставку

Экономика
Риелтор Никитина ожидает оттока покупателей после решения «Сбера» поднять ипотечную ставку

Повышение «Сбером» минимальной ставки по базовым ипотечным программам может негативно отразиться на рынке недвижимости. Такое мнение высказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

Согласно статистике, увеличение ставки даже на 1% уводит с рынка порядка 5% покупателей, приводит слова эксперта РИАМО. Поэтому решение Сбербанка негативно скажется на российском рынке недвижимости.

По мнению Никитиной, после повышении на 0,5 процентных пункта, другие банки могут последовать примеру «Сбера» и пересмотреть свою политику в отношении ставок.

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