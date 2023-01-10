Президент Путин назвал контроль за динамикой цен на российском рынке приоритетом

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским отметил особую важность контроля за ценами. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный портал Кремля.
В ходе беседы глава государства поднял важную тему мониторинга цен на социально значимых товарных рынках.
По словам президента, России на сегодняшний день удается сдерживать инфляцию на определенных уровнях. Более того, ее показатели имеют тенденцию на снижение.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания кабмина заявил, что по итогам 2022 года инфляция составила 12%.