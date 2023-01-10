Труп пропавшего мужчины с татуировкой в виде иероглифов нашли в лесу на Урале

В Свердловской области трагически завершились поиски 30-летнего жителя поселка Асбест, об исчезновении которого стало известно 3 января. Его нашли мертвым в лесном массиве. Об этом сообщили в отряде «Прорыв».
Правоохранители и волонтеры неделю искали пропавшего. Среди особых примет — татуировка в виде китайских иероглифов на левой руке. К сожалению, мероприятия закончились обнаружением тела мужчины.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.