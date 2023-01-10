Телеведущий Азаренок поддержал инициативу Манукяна лишать звезд наград за оскорбление России

Манукян призвал лишить государственных наград некоторых деятелей. Он предложил начать с исполнителей Валерия Меладзе и Андрея Макаревича✱ (признан иноагентом в РФ). Журналист отметил в беседе с ФАН, что регионы подают правильные сигналы. Их необходимо учесть на государственном уровне.