Телеведущий Азаренок поддержал инициативу Манукяна лишать звезд наград за оскорбление России

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок положительно оценил предложение журналиста и блогера Вадима Манукяна. Он заявил, что нужно лишать государственных наград выступивших против России звезд.
Азаренок считает, что лишать наград подобных знаменитостей – «мелковато». По его мнению, необходимо также арестовывать счета и имущество. Весомым наказанием будет и уголовное дело в отношении предавших Россию звезд.
«Плюющий в Родину должен быть раздавлен самой жизнью», – высказался ведущий в Telegram-канале.
Манукян призвал лишить государственных наград некоторых деятелей. Он предложил начать с исполнителей Валерия Меладзе и Андрея Макаревича✱ (признан иноагентом в РФ). Журналист отметил в беседе с ФАН, что регионы подают правильные сигналы. Их необходимо учесть на государственном уровне.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами