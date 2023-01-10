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Телеведущий Азаренок поддержал инициативу Манукяна лишать звезд наград за оскорбление России

Общество
Телеведущий Азаренок поддержал инициативу Манукяна лишать звезд наград за оскорбление России

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок положительно оценил предложение журналиста и блогера Вадима Манукяна. Он заявил, что нужно лишать государственных наград выступивших против России звезд.

Азаренок считает, что лишать наград подобных знаменитостей – «мелковато». По его мнению, необходимо также арестовывать счета и имущество. Весомым наказанием будет и уголовное дело в отношении предавших Россию звезд.

«Плюющий в Родину должен быть раздавлен самой жизнью», – высказался ведущий в Telegram-канале.

Манукян призвал лишить государственных наград некоторых деятелей. Он предложил начать с исполнителей Валерия Меладзе и Андрея Макаревича✱ (признан иноагентом в РФ). Журналист отметил в беседе с ФАН, что регионы подают правильные сигналы. Их необходимо учесть на государственном уровне.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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