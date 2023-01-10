Пиррова победа. США предрекли огромные потери в случае вторжения НОАК на Тайвань

Мэтью Канчиан из Военно-морского колледжа США считает, что для удачного исхода событий Тайвань должен быть полон решимости дать отпор, а Япония должна дать разрешение американцам на нанесение контрударов со своих баз на японской территории. Без этих действий «вмешательства США будет недостаточно для сохранения автономии Тайваня».