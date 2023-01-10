Пиррова победа. США предрекли огромные потери в случае вторжения НОАК на Тайвань

Вторжение Китая на Тайвань закончится для Народно-освободительной армии (НОАК) неудачей, однако наибольшие последствия в этом конфликте ждут США, пишет The Guardian со ссылкой на военных экспертов из Центра стратегических и международных исследований.
Аналитики проработали 24 различных сценария, ориентированных на попытку Китая захватить остров путем вторжения в 2026 году. Решающую роль в разработке вариантов сыграли Соединенные Штаты: без помощи Вашингтона Тайвань будет завоеван НОАК менее чем за три месяца.
Все вероятные участники конфликта — США, Китай, Тайвань и Япония — понесут «огромные» потери. Специалисты не исключили, что ракеты китайской армии могут уничтожить американские авиабазы, как в Японии, так и на тихоокеанском острове Гуам (находится в 2600 км от Японии).
Вторжение начнется с бомбардировки со стороны Китая, которая уничтожит большую часть военно-морского флота и военно-воздушных сил Тайваня за несколько часов. Китайский флот окружит Тайвань и начнет переправлять десант и технику через Тайваньский пролив.
Специалисты пришли к двум выводам, рассказал эксперт по безопасности Массачусетского технологического института Эрик Хегинботам. В большинстве сценариев НОАК будет ликвидирована до момента захвата значительной части Тайваня, а столицу острова — Тайбэй — не оккупируют. Правление Коммунистической партии Китая будет дестабилизировано, в том числе из-за тайваньских контратак по материку.
В наиболее вероятном сценарии армия Тайваня затормозит захватчиков на побережье. Тем временем американские подводные лодки, бомбардировщики, истребители и штурмовики, усиленные японскими союзниками, незамедлительно уничтожат китайский десантный флот.
«Удары Китая по японским базам и надводным кораблям США не могут изменить результат: Тайвань остается автономным», — говорится в заявлении.
Пиррова победа
При любых исходах военного конфликта человеческие потери будут высокими, первые недели войны унесут жизни порядка 10 000 человек. Специалисты не уверены, готова ли общественность США и Японии принять жертвы, связанные с защитой Тайваня.
«Соединенные Штаты могут одержать пиррову победу, страдая в долгосрочной перспективе больше, чем "побежденные" китайцы», — говорят аналитики.
Мэтью Канчиан из Военно-морского колледжа США считает, что для удачного исхода событий Тайвань должен быть полон решимости дать отпор, а Япония должна дать разрешение американцам на нанесение контрударов со своих баз на японской территории. Без этих действий «вмешательства США будет недостаточно для сохранения автономии Тайваня».
Помимо этого, военные эксперты предупредили, что и Тайваню, и американским военным необходимо наращивать силы, сосредоточив внимание на наиболее живучем и эффективном оружии, чтобы усилить сдерживание китайского вторжения.
«Несмотря на риторику о принятии "стратегии дикобраза", Тайвань по-прежнему тратит большую часть своего оборонного бюджета на дорогие корабли и самолеты, которые Китай быстро уничтожит», — говорится в сообщении.
«Стратегия дикобраза», о которой говорят аналитики, предполагает «накачивание» острова различными видами американского оружия. Китай неоднократно требовал от Вашингтона отказаться от поставки вооружений, но усилия оказались безуспешными.
Тем временем американские конгрессмены считают, что США опоздали с увеличением силы для защиты Тайваня — подробности в материале «ПС».