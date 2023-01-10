Пушков назвал требование Польши к Германии в вопросе репараций нарушением мировой системы

Обращение Польши к США за помощью в вопросе получения репараций от Германии демонстрирует нарушение мирового баланса. Такое мнение выразил сенатор Совфед Алексей Пушков.
Политик отметил, что Варшава предъявила требования союзнику по ЕС и НАТО. Ситуация ставит под вопрос все правила и нормы послевоенного мира.
«Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы», – сказал Пушков.
Сенатор добавил, что сейчас в мире наблюдается неопределенность. При этом Польша является инициатором процесса.
Телеканал «360» ранее информировал, что Алексей Пушков предрек прекращение финансирования Украины со стороны США. Это произойдет в том случае, если Вашингтон осознает бесперспективность помощи.