Меценат из Ингушетии невольно профинансировал боевиков ИГ

Мужчина отдал своему знакомому 12 банковских карт, чтобы якобы собирать деньги на благотворительность. Однако оказалось, что средства отправляют террористам. Таким образом, было переведено порядка 30 млн рублей. Сейчас обвиняемый находится под арестом в СИЗО Пятигорска. По факту происшествия проводится расследование.