Генерал Решетников объяснил, почему ближайшие дни станут решающими в ходе СВО

Новая волна всеобщей мобилизации на Украине, в ходе которой выявляются и отправляются в зону боевых действий все мужчины, которым до сих пор удавалось этого избежать, свидетельствует о том, что киевский режим и его западные хозяева осознают приближение решающего момента.
Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» рассказал бывший глава Информационно-аналитического управления Службы внешней разведки генерал-лейтенант Леонид Решетников.
«Украина лихорадочно проводит мобилизацию. Не называя ее, но идет поиск людей, которые отлынивают, скрываются. Их ловят по всем городам и селам. Армии не хватает людей. Практически закончилась распутица. Южнее она остается, но уже можно действовать, – сообщил эксперт. – То есть, сейчас наступает час Икс. А Запад немного отстал. Хотя 40 танков и 30 артиллерийских установок ничего не решают, но даже, чтобы их поставить, требуется месяц. Поэтому все сейчас сосредоточены на фронте».
Все это указывает на то, что в самые ближайшие дни определится весь дальнейший ход специальной военной операции на Украине. Российская армия либо воспользуется преимуществом и двинется в решительное наступление, либо она продолжит перемалывать противника на нынешних рубежах.
«Ближайшие дни становятся решающими. Или мы, российская армия, переходим в активную фазу наступления. Вариантов много и Киев не знает, какие это варианты. Или же мы продолжаем активную оборону, пусть ломают зубы ВСУ на Сватовском направлении или попытках взять Кременную. – подчеркнул военный эксперт. – Мы сейчас свидетели важнейшего момента Специальной военной операции».
Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин высказал уверенность в том, что принятые в минувшем году российским руководством судьбоносные решения принесут свои плоды, и наступивший 2023 год станет для России временем развития и единения.
Также Володин выразил надежду на то, что в этом году будут расставлены все точки над «i» в том, что касается развития мирового сообщества в целом и российской государственности в частности.