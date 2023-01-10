«Меню для диабетиков, иудеев и аллергиков»: Мира Тэрада рассказала об условиях содержания в финских тюрьмах

Кроме того, глава российского ФБР добавила, что обеденное помещение в колонии для опасных преступников представляет собой зону со стульями и столами. Там же при желании любой заключенный может расположиться на диване и посмотреть телевизор. Подобные условия для финских преступников являются не наказанием, а курортным отдыхом.