«Меню для диабетиков, иудеев и аллергиков»: Мира Тэрада рассказала об условиях содержания в финских тюрьмах

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала, в каких условиях содержатся преступники в тюрьмах Финляндии. Находящиеся за решеткой убийцы и маньяки получают разнообразное трехразовое питание.
Тэрада отметила, что руководство финских колоний подходит с особым вниманием к составлению меню для заключенных. Так, преступников кормят трижды по будням и дважды по выходным. Кроме того, есть особые меню для диабетиков, иудеев и аллергиков.
«Давали по утрам яйца, кашу, несколько пакетов молока на всех, по упаковке сыра и колбасы. Далее — салат и горячее. В самом помещении были холодильники, в которых можно было оставить еду. Заключенные были с высоким порогом ответственности, никто никого не объедал, каждый старался друг другу помочь», — рассказала Тэрада в эфире нового выпуска «Тюремного подкаста».
Кроме того, глава российского ФБР добавила, что обеденное помещение в колонии для опасных преступников представляет собой зону со стульями и столами. Там же при желании любой заключенный может расположиться на диване и посмотреть телевизор. Подобные условия для финских преступников являются не наказанием, а курортным отдыхом.