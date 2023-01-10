Bloomberg: Макрона ждут бунты в случае пересмотра пенсионной реформы

Эксперты подчеркнули, что, если французский лидер не сможет добиться поддержки оппозиционных партий, президент все равно может использовать отдельную статью конституции, позволяющей принять закон без голосования. Однако обращение к такому инструменту будет иметь серьезные внутриполитические последствия как для самого Макрона, так и для всей Франции.