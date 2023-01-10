Bloomberg: Макрона ждут бунты в случае пересмотра пенсионной реформы

Пересмотр пенсионной системы Франции грозит президенту страны Эммануэлю Макрону массовыми протестами и забастовками. Об этом сообщили журналисты агентства Bloomberg.
Согласно их данным, даже умеренные профсоюзы пообещали присоединиться к протестам и выйти на улицы, если французский лидер выполнит свое предвыборное обещание и повысит минимальный пенсионный возраст до 62 лет.
Несмотря на это, правительство настаивает на необходимости введения таких мер, поскольку не видит других способов обеспечить низкий уровень занятости среди пожилых людей. Кроме этого, это может предотвратить дефицит финансовых средств в государственной системе, подчеркнули власти.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн представит свой план пенсионной реформы вечером 10 января. Эксперты предполагают, что он будет включать в себя увеличение срока выхода на заслуженный отдых, а также различные изменения минимального периода взносов, который дает право на получение полной суммы выплат.
Аналитики уверены, что дискуссия вокруг пенсий станет определяющей на втором президентском сроке Макрона. Если он продолжит лоббировать непопулярные решения, то столкнется с парализующими потрясениями, которые пошатнут его популярность среди избирателей.
Однако, по словам сторонников увеличения пенсионного возраста, отказ от проведения реформы — не выход. Подобное решение мгновенно обесценит десять лет работы правительства по трансформации экономики в интересах бизнеса.
«Авантюра происходит в сложное для французской экономики время. Она и так ослабла, поскольку растущие цены на электроэнергию и рекордная инфляция оказали давление на домохозяйства и предприятия», — подчеркнули они.
Кроме того, Париж испытывает трудности после огромных расходов во время пандемии коронавируса. По данным Консультативного совета по пенсиям Франции, без изменений в пенсионной системе в течение следующих десять лет ежегодный дефицит составит до 0,8% от годового объема производства.
Стоит отметить, что Макрон откладывал презентацию реформы с декабря, чтобы избежать забастовок профсоюзов во время праздничного периода. Таким образом, он пытался дать время членам правительства больше времени на привлечения трудящихся на свою сторону.
Одним из вариантов, предложенных министром труда Оливье Дюссоптом, было бы повышение минимального возраста на два года вместо трех. Эксперты считают, что такой подход можно совместить с предыдущим опытом постепенного увеличения минимального периода взносов.
Тем не менее общественное мнение французских граждан стоит на стороне профсоюзов. Согласно опросу 1005 человек, проведенному 4 января социологической компанией Elabe для BFM TV, 47% хотят, чтобы минимальный возраст оставался на уровне 62 лет, а еще 25% считают, что его следует даже снизить.
Даже Консервативная республиканская партия заявила, что сможет поддержать пенсионную реформу, только если нововведения будут постепенными, и если Макрон установит минимальный уровень пенсии в размере 1200 евро.
Эксперты подчеркнули, что, если французский лидер не сможет добиться поддержки оппозиционных партий, президент все равно может использовать отдельную статью конституции, позволяющей принять закон без голосования. Однако обращение к такому инструменту будет иметь серьезные внутриполитические последствия как для самого Макрона, так и для всей Франции.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал пакет законов о формировании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Согласно законопроекту, система создается во избежание последствий банкротства НПФ или потери лицензии.