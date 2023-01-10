Ростовцев стал новым главным тренером сборной России по биатлону

Заслуженный мастер спорта РФ по биатлону Павел Ростовцев возглавил сборную страны.
Павел Ростовцев накануне занял вакантный пост главного тренера российской биатлонной сборной. Об этом журналистам РИА Новости сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. Он не стал уточнять, на какой срок был заключен контракт с тренером.
Ростовцев является трехкратным чемпионом мира по биатлону. После завершения сезона-2005/06 он закончил спортивную карьеру. Примечательно, что Ростовцев ранее являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону.