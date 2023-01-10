Ростовцев стал новым главным тренером сборной России по биатлону

Павел Ростовцев накануне занял вакантный пост главного тренера российской биатлонной сборной. Об этом журналистам РИА Новости сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. Он не стал уточнять, на какой срок был заключен контракт с тренером.