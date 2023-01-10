FT: Путин и Си Цзиньпин до начала СВО обсудили «возможные ответные меры» в случае атаки на РФ

В материале сказано, что стороны поднимали этот вопрос за 20 дней до начала спецоперации. Москва и Пекин обсудили принятие «всех возможных мер» в случае атаки на российскую территорию. Это также касается действий, которые могли обернуться гуманитарным кризисом. Отмечается, что китайская сторона восприняла разговор в качестве сигнала о частичном вмешательстве.