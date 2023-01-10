Власти США решили проигнорировать важный вопрос о будущем Украины. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu.
В Киеве стали чаще говорить о том, сколько западным странам нужно потратить на восстановление бывшей советской республики. Как отмечал украинский премьер Денис Шмыгаль, на это может уйти 700 миллиардов долларов, пишет «ПолитРоссия».
«Украинский конфликт все еще продолжается, и к весне добавятся новые разрушения! США будет сложно найти средства, чтобы поднять страну из руин, да и откуда возьмутся эти деньги?» – отметили китайские аналитики.
Они обратили внимание, что западные страны заплатили достаточно высокую цену за поддержание украинской армии в боеспособном состоянии. Поэтому Киев так и не дождался ответа.
«Как вы думаете, кто-нибудь на Западе встал и высказался? Нет! Даже Соединенные Штаты, которые делают все возможное для поставок оружия, сознательно проигнорировали вопрос восстановления Украины», — следует из публикации.