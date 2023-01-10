Эксперт Кошкин: спецоперация предупредила агрессию Украины против России

Украина давно вынашивала агрессивные планы нападения на Россию. Такое мнение в интервью телеканалу «360» высказал военный эксперт Андрей Кошкин.
Ранее сообщалось, что российские военные на позициях ВСУ под Авдеевкой обнаружили украинские карты, свидетельствующие о том, что украинские командование готовило наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог.
По словам эксперта, обнаруженные карты — не первое свидетельство агрессивных планов Украины по отношению к РФ. Начиная с 2014 года, ВСУ планомерно готовились к военному противостоянию с Россией, отметил Кошкин.
Эксперт высказал мнение, что Ростов-на-Дону и Таганрог были не единственными целями украинской армии. Сорвать же агрессивные замыслы киевского руководства помогло проведение спецоперации ВС РФ на Украине.