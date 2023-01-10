Пользователи Twitter обрушились на Мельника после высказывания об украинском Львове

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник столкнулся с волной критики после того, как назвал город Львов Лембергом. Свое негодование пользователи выразили в Twitter.
Комментаторы буквально обрушились на дипломата. Они напомнили, что Львов так назывался во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи. Также юзеры осудили Мельника за фотографию у заведения «Ресторация Бачевских».
«Ага-ага, "Бачевский" — ресторан польского промышленника, который отличился во время борьбы с украинцами за польский Львов», – отметил один из комментаторов.
«Когда в последний раз украинские государственные органы называли этот город Лембергом?» – задался вопросом другой пользователь.
Телеканал «360» ранее информировал, что пользователи Twitter посоветовали Андрею Мельнику приготовиться к бедствию. По их мнению, ВСУ потерпят поражение.