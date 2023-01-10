Пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка призналась, что боится выходить на улицу из-за гололеда

Жительница блокадного Ленинграда Анна Титтонен оценила ситуацию с гололедом в Петербурге и рассказала, что боится выходить на улицы зимой.
Пенсионерка уже получала травмы во время прогулок по Северной столице. Прошлой зимой она поскользнулась неподалеку от дома и раздробила кость. По счастливой случайности рядом с блокадницей оказался мужчина, который помог ей и вызвал медиков.
С момента инцидента прошел год, но ситуация с уборкой снега и льда в Петербурге не изменилась, сетует пенсионерка. Более того, родные боятся отпускать блокадницу на улицу одну.
«У меня уже возраст такой, меня не отпускают гулять, боятся, что оскользнусь, упаду и сразу ломаются кости», — приводит слова Титтонен Peterburg News.
Петербуржцы регулярно получают травмы на скользких улицах города. Страдают не только пенсионеры, но и молодые люди. Напряженную ситуацию в Северной столице также усугубляет критическая нехватка спецтехники и дворников, хотя губернатор Александр Беглов заявлял о готовности города к зиме.