Подоляка объяснил, как с начала января изменилась тактика ВС РФ против ВСУ

Российское военное командование изменило тактику ведения боевых действий на Украине в конце декабря-начале января, что позволило достигнуть ощутимых результатов в рамках СВО.
Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал военный журналист и видеоблогер Юрий Подоляка.
По его словам, российские войска наносят удары по ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу. К этой новой тактике российская сторона перешла незадолго до начала длинных новогодних праздников.
ВС России сконцентрировали усилия на нанесении ударов по местам скопления живой силы и техники противника, а также по районам, где ВСУ накапливают топливо, боеприпасы и вооружения. Причем география такой работы российских войск в украинском тылу является очень широкой, отмечает Подоляка.
«В целом уже очевидна новая тактика российского командования. На протяжении последних полутора недель шла очень серьезная работа не только по переднему краю, но и по ближайшим тылам противника. Очень много ударов наносится по местам скопления противника, складам боекомплекта и горюче-смазочных материалов, по штабам. Это все происходит от границ Белгородской области до самого Южного Донбасса – то есть, очень много наши работают и по переднему краю, и по ближним тылам. И это дает свои результаты», – сообщил блогер.
Также Подоляка обратил внимание аудитории на то, что в конце 2022 года, российские войска старались уничтожать на Украине военную и энергетическую инфраструктуру, а в течение новогодних праздников удары наносились по большей части по складам ВСУ и скоплениям войск противника.
Такой подход вынуждает украинскую сторону проводить экстренные совещания, в ходе которых принимаются сложные решения. По сути, Киеву приходится выбирать между позорным бегством войск со стратегически важных участков фронта и попаданием частей ВСУ в котлы. Российским же войскам их новая тактика обеспечивает основу для будущих успешных действий.
Кроме того, российские войска сделали приоритетными целям для нанесения ударов высокоточным оружием украинские системы ПВО и объекты интернет-инфраструктуры. Удары, отмечает Подоляка, наносятся с необычайно высокой интенсивностью, и украинская сторона фактически не имеет пауз для восстановления разрушенных объектов. В итоге серьезно страдают пропагандистские возможности Киева.