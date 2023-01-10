Монтян устроила сенатору из Польши Бурому холодный душ после его выходки с огурцом в эфире

Адвокат и блогер Татьяна Монтян высмеяла сенатора из Польши Яцека Бурого. Поводом послужил его выпад в эфире TVP Info.
Инцидент начался с того, что ведущий Милош Клечек попытался «уколоть» сенатора. По словам журналиста, спекуляция огурцами из РФ позволила Бурому использовать недешевое топливо. После этого студия превратилась в поле по перебрасыванию овощей.
«Пан сенатор оскорбился и натурально достал припасенный за пазухой огурец (предположительно агрессивно агрессивный) и размозжил его на столе перед паном ведущим», — устроила ему холодный душ Монтян в личном Telegram-канале.
Ранее адвокат поделилась неутешительным для президента Украины Владимира Зеленского прогнозом. Она предсказала, что коллективный Запад не встанет на его сторону в организации переговоров в ООН без России. Монтян рассказала об этом своим подписчикам.