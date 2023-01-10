Экономист Хазин рассказал о следующем шаге Запада в противостоянии с Россией

Эксперт отметил, что США и Европа направляют все больше финансов на «ликвидацию» России. При этом Запад недооценил уровень сплоченности россиян в вопросах государственных задач. По этой причине американцы и европейцы собираются воспользоваться сбежавшими россиянами.