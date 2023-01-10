Экономист Хазин рассказал о следующем шаге Запада в противостоянии с Россией

Запад вынужден искать новые способы борьбы с Россией, поскольку недооценил ее. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.
Эксперт отметил, что США и Европа направляют все больше финансов на «ликвидацию» России. При этом Запад недооценил уровень сплоченности россиян в вопросах государственных задач. По этой причине американцы и европейцы собираются воспользоваться сбежавшими россиянами.
«Их заставят писать, звонить всем друзьям и родственникам, рассказывать страшные сказки, обещать все, что угодно. А их не так мало – не 2-3 миллиона, но тысяч 800 наберется», – рассказал Хазин о следующем шаге Запад.
Экономист считает, что США и Европа намерены повышать ставки в борьбе с Россией. При этом конфликт не перерастет в ядерное противостояние, поскольку Москва превосходит всех в этом вопросе.
Телеканал «360» ранее информировал, что МИД России прокомментировал действия Запада в связи с ситуацией в Венесуэле. По мнению дипломатов, страны пытаются повлиять на обстановку и достичь корыстных целей.