«Кто за это заплатит?» Германию втягивают в танковый союз ради помощи Украине

Даже несмотря на предложение Польши создать некий «танковый союз», немцы, как производители «Леопардов», пока не дадут на это согласия. Как подчеркнул эксперт, двумя танками в данном случае не отделаться — Украина хочет получить более внушительное число, как минимум, 50-100 и больше. А для Берлина — это «серьезный вопрос», который на данный момент «раздувать» нежелательно.