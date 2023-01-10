«Кто за это заплатит?» Германию втягивают в танковый союз ради помощи Украине

Франция и Польша склоняют Германию к поставкам на Украину танков Leopard 2. Если Берлин даст зеленый свет, примеру могут последовать и другие страны Европейского союза (ЕС), пишет Politico.
Помимо бундесвера Leopard 2 используется военными в Испании, Польше, Греции, Дании и Финляндии. Страны не могут отправить танки на Украину без согласия на реэкспорт от государства-производителя. «Леопарды» выпускает мюнхенская оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann.
Ранее Германия уже согласилась поставлять боевые машины пехоты Marder, и Париж незамедлительно решил усилить давление в надежде склонить немцев к поставкам другой техники, рассказал изданию анонимный французский чиновник.
В Пятой республике надеются закрыть вопрос по «Леопардам» в аккурат перед франко-германским саммитом, который пройдет 22 января, в 60-ю годовщину договора о партнерстве между двумя странами.
Польша проводит аналогичную политику давления и намерена сформировать широкую коалицию западных партнеров для совместной передачи танков Киеву. С таким заявлением в эфире Польского радио выступил замминистра иностранных дел Павел Яблонский.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравеций также предупреждал, если Варшава отправит «Леопарды», то только «в составе широкой коалиции». При этом представитель немецкого правительства сообщил Politico, что не знает о польских запросах на создание «танкового альянса».
Один в поле не воин
Германия оказалась единственной страной, отправляющей тяжелое вооружение Киеву. Этим Берлин и аргументирует отказ — немецкое правительство четко дало понять, что не намерено поставлять технику в одностороннем порядке, по крайней мере пока, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Вопрос поставок «Леопардов» висит в воздухе уже несколько месяцев. Минобороны Украины в ноябре прошлого года даже опубликовало видеоремейк на измененный хит под названием Supergeil, изменив его на Super Leopard. Столь изощренная просьба о помощи пока не сломила позицию Бундестага.
Впрочем, в скором времени Берлину станет «значительно труднее» давать отпор, если Великобритания отправит Киеву порядка десяти боевых танков Challenger 2 (аналог Leopard 2).
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что Германия симпатизирует принятию решений по поставкам вооружения на коллективном уровне, а не самостоятельным действиям отдельно взятых государств.
Многие эксперты также полагают, что подобные вопросы должны обсуждаться на общем уровне НАТО и ЕС, чтобы одна страна не поставляла вооружение, пока другие пассивно смотрят на это и «подначивают», обратил внимание Топорнин. Немцы опасаются, что на них хотят переложить всю ответственность, якобы Германия «единственная поддерживает тяжелыми вооружениями Украину».
Вовлечение в конфликт
Даже несмотря на предложение Польши создать некий «танковый союз», немцы, как производители «Леопардов», пока не дадут на это согласия. Как подчеркнул эксперт, двумя танками в данном случае не отделаться — Украина хочет получить более внушительное число, как минимум, 50-100 и больше. А для Берлина — это «серьезный вопрос», который на данный момент «раздувать» нежелательно.
«Германия пока занимает осторожную позицию, считая, что это не будет являться таким полновесным решением проблемы, что это может привести к большей эскалации военных действий. К каким-то знаменательным событиям [поставки Leopard 2] не приведут», — считает собеседник «Политики Сегодня».
В то же время Германия опасается прямого вовлечения страны в военное противостояние с Россией. Со слов дипломата, Берлин не хочет допустить полномасштабного конфликта с применением все более мощных вооружений и жертвами.
Жесткое давление
Разрешение Берлина на поставку «Леопардов» в Киев могло решить многие вопросы, учитывая, что Германия кроме самих танков производит снаряды, запчасти и занимается обслуживанием техники, объяснил Топорнин. Однако возникает другая проблема — такой танк стоит «ни один миллион евро», а значит помощь украинцам может обойтись «достаточно дорого», ведь придется восстанавливать убытки и в самом Бундесвере (ВС ФРГ).
«Кто за это заплатит? <…> Поэтому у немцев позиция такая, я бы сказал, немного рациональная», — резюмировал собеседник «ПС».
Топорнин намекнул, что Франция могла бы отправить свои танки Leclerc или США — Abrams, но Париж и Вашингтон все же избегают таких решений. Берлин оказался на распутье и пока не пришел к очевидному решению.
Собеседник «ПС» не исключил, что в это время Германия может консультироваться с другими странами, в вооружении которых есть Leopard 2, ведь вопрос — «тонкий», а немцы действуют по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».
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