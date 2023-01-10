«Сбер» объявил о повышении ставок по базовым программам ипотечного кредитования

Руководство Сбербанка приняло решение увеличить минимальный размер ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Представители учреждения уточнили, что нововведение затронет как процесс покупки квартир в новостройках, так и на вторичном рынке жилье. Теперь минимальная ставка составляет 10,9% годовых.
Представители Сбербанка добавили, что финучреждение дольше других держало вышеуказанный показатель на неизменном уровне, идя навстречу клиентам. Но в то же время стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке постоянно растет. Эта динамика в скором времени приведет к тому, что еще большему числу банков придется скорректировать свои ставки.