Ниже «потолка». Российская нефть дешевеет, власти «отслеживают ситуацию»

Ведущая российская нефть марки Urals продается с большой скидкой: по цене в два раза ниже мировой и намного ниже «потолка цен», установленного странами G7. Об этом сообщает Bloomberg.
6 января Urals торговалась на уровне около 38 долларов за баррель в то время, когда мировая марка Brent стоила более 78 долларов. Таким образом, российская нефть с дисконтом стоит в полтора раза ниже уровня ценового потолка, введенного «большой семеркой» ради ограничения доходов РФ от продажи нефти.
«Трудно сказать, как Россия может отреагировать на такие низкие цены. С одной стороны, ей нужны все доходы, которые она может получить, чтобы финансировать спецоперацию на Украине. Но слишком резкое снижение цен может побудить Москву отреагировать сокращением добычи, чего она не исключала в прошлом», – отмечается в статье Bloomberg.
5 декабря Евросоюз практически прекратил импорт морской сырой нефти из России, а также присоединился к странам G7 для установки предельных цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
По мнению аналитиков Bloomberg, европейские санкции и запрет выхода на рынок ЕС сделали Россию более зависимой от Китая и Индии – столь ограниченный круг покупателей якобы повлиял на вынужденное снижение цены до 38 долларов (и ниже), чтобы выдержать конкуренцию с арабскими странами.
Возможно, будет только хуже
Несмотря на ответные меры, которые российское правительство предпримет после введения потолка цен (так, с 1 февраля поставки в страны, ограничившие ценообразование, должны полностью прекратиться), однозначного выхода из ситуации в пользу РФ пока не наблюдается.
Неясно, каким образом будут реагировать на ситуацию российские власти, отмечает политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.
Известный указ президента Владимира Путина о запрете продажи нефти государствам, ссылающимся в контрактах на «потолок», начнет действовать через 23 дня, но только его может быть недостаточно, чтобы поднять нефтяные цены выше нынешней пропорции (половина от общемировой цены).
«Либо по факту придется смириться тем, что пресловутый "потолок" все же работает без всякого его где-либо упоминания. Пока картина выглядит именно так», – заключил Бовт в Telegram.
Экономист Никита Кричевский считает, что Центробанк «вновь будет делать хорошую мину при плохой игре», но долгосрочность тренда на удешевление нефти из РФ очевидна – это «только ослабление».
«Расчет на то, что в ближайшее время [Россия] найдет дополнительные источники доходов бюджета (а газ дешевеет, так же плюс снижение объемов поставок), провальный. И все это понимают», – подчеркнул Кричевский в Telegram.
Пока реакция и правительства, и Кремля оптимизма не внушает: в Минэнерго заверили, что будут мониторить цены на нефть и дисконт на нее «для ограничения возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах». Иными словами, торговля по большой скидке, вероятно, продолжится. Правительство же «внимательно отслеживает ситуацию со снизившейся ценой на нефть», заверил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Цены будут расти, но не сразу
В долгосрочной перспективе эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов ведет к росту цен на топливо, полагают эксперты итальянского издания La Repubblica. Это произойдет из-за скорого дефицита рафинированной нефтяной продукции, для производства которой в европейских странах не хватает предприятий.
Несмотря на «скидочную» нефть Urals, европейские ограничения не очень отразились не ценах, поскольку в целом объема сырья на рынке было достаточно. Однако с обработанным сырьем положение дел совсем иное.
На протяжении последних 20-25 лет в странах Европы отказывались от «грязного» производства нефтепереработки. Как следствие, в ЕС не хватает нужных предприятий, поскольку инвестиции в этот сектор не поощрялись. И указ Путина, с февраля прекращающий экспорт нефтепродуктов в Евросоюз, может существенно изменить ситуацию на рынках.
«С 5 февраля стартует остановка московских нефтепродуктов. Теперь вы рискуете оплатить счет этой зависимости», – обращается к итальянским читателям газета La Repubblica, предсказывая повышение цен на обработанную нефть.
Так или иначе, даже если Россия в данный момент находится в невыгодном положении, для европейского рынка ситуация в будущем будет складываться не лучшим образом.
После ответных мер РФ на «потолок цен» Европа не просто столкнется с трудностями при покупке нефти из-за ее дороговизны, что вызовет подорожание всех товаров, а с физическим дефицитом энерго-сырьевых ресурсов, заявлял эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Подробнее о «тупиковом варианте» для европейской экономики – в нашей статье.