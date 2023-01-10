Ниже «потолка». Российская нефть дешевеет, власти «отслеживают ситуацию»

Пока реакция и правительства, и Кремля оптимизма не внушает: в Минэнерго заверили, что будут мониторить цены на нефть и дисконт на нее «для ограничения возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах». Иными словами, торговля по большой скидке, вероятно, продолжится. Правительство же «внимательно отслеживает ситуацию со снизившейся ценой на нефть», заверил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.