Пашинян сообщил о готовности принять предложение России по карабахскому урегулированию

Ереван намерен принять предложение Москвы насчет урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как отметил глава армянского правительства, речь идет о возможном подписании документа, основанного на российской инициативе.
«Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния», — сказал Пашинян во время пресс-конференции.
Ранее о ситуации на карабахском направлении высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в регионе могут работать миротворцы, но лишь при согласии каждой стороны.