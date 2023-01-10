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Пашинян сообщил о готовности принять предложение России по карабахскому урегулированию

Политика
Пашинян сообщил о готовности принять предложение России по карабахскому урегулированию

Ереван намерен принять предложение Москвы насчет урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как отметил глава армянского правительства, речь идет о возможном подписании документа, основанного на российской инициативе.

«Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния», — сказал Пашинян во время пресс-конференции.

Ранее о ситуации на карабахском направлении высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в регионе могут работать миротворцы, но лишь при согласии каждой стороны.

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