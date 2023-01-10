Песков высказался о возможном переносе губернаторских выборов 2023 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность переноса выборов руководителей регионов. Эту тему он обсудил с журналистами.
Представители СМИ поинтересовались, повлияет ли текущая ситуация на организацию голосования. Песков подтвердил, что избирательный процесс запланирован на осень.
«Никаких иных решений не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.
Голосование за кандидатов в губернаторы запланировано на 10 сентября 2023 года. Предварительно, в этот день будут избраны главы 21 субъекта. Также состоятся довыборы депутатов Госдумы и процессы, затрагивающие законодательные органы региональной власти.