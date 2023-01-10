Шойгу сообщил о планах расширения арсенала современных ударных средств ВС РФ в 2023 году

Перед МО РФ также стоят задачи качественного обновления российской армии, включая эффективную доработку снаряжения и экипировки личного состава ВС РФ, модернизацию систем управления и связи, в том числе с привлечением комплексов на основе искусственного интеллекта, заявил генерал армии Сергей Шойгу.