Россиянам стали доступны новые сервисы на «Госуслугах»

Отмечается, что теперь россияне могут встать на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, приостановить действие полиса, а также прикрепиться к медорганизации на портале «Госуслуги». Все это доступно пользователям с подтвержденной учетной записью. Для получения новых услуг застрахованные достаточно дать свое согласие на получение обновленных данных от ФОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС, сообщает PROFILE.RU.