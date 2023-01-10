Россиянам стали доступны новые сервисы на «Госуслугах»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявил о расширении спектра услуг для застрахованных в системе ОМС.
Отмечается, что теперь россияне могут встать на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, приостановить действие полиса, а также прикрепиться к медорганизации на портале «Госуслуги». Все это доступно пользователям с подтвержденной учетной записью. Для получения новых услуг застрахованные достаточно дать свое согласие на получение обновленных данных от ФОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС, сообщает PROFILE.RU.
Еще на портале «Госуслуги» можно оформить бумажный или пластиковый вариант полиса ОМС в электронном виде Как пояснили в минцифры России, при необходимости электронный документ можно будет показать на экране мобильника, а при онлайн-записи к врачу данные о полисе автоматически загрузятся из личного кабинета на портале «Госуслуги».