В Коломне один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме на Тимохина

В подмосковном городе Коломна произошел взрыв газа. Он сдетонировал на первом этаже дома на улице Тимохина. По последним данным, пострадал 22-летний мужчина, проживающий во втором подъезде, сообщил Telegram-канал «112».
Ударная волна выбила стекла и двери, других разрушений не зафиксировано.
Взрыв бытового газа ранее прогремел в дагестанском городе Хасавюрт. Травмы получили ребенок и беременная женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.