Бобровский: на Западе рано обрадовались падению цены нефти Urals ниже «потолка цен»

Первое, что должны понять торжествующие украинцы, это то, что от снижения цены на российскую нефть в Европе, на Украине теплее не станет. А то, что спрос на сырье в Европе по вине недалеких западных политиков действительно упал, является логичным и закономерным. Но падение этого спроса является временным, так как Россия теперь просто не будет поставлять этот сорт нефти европейским потребителям морским путем.