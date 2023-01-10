Бобровский: на Западе рано обрадовались падению цены нефти Urals ниже «потолка цен»

Радость противников России по поводу того, что цена нефти марки Urals опустилась ниже установленного Западом «потолка», неуместна и преждевременна. Ведь Россия торгует не только нефтью Urals, но и другими марками, стоимость которых и не думает снижаться.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет экономический обозреватель Алексей Бобровский, комментируя радостные сообщения западных и украинских информагентств о ситуации с ценой на российскую нефть на мировых рынках.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 6 января нефть марки Urals торговалась на бирже по цене 38 долларов за баррель, при том, что нефть марки Brent стоила в тот же день 78,57 долларов за баррель.
По мнению аналитиков Bloomberg, причиной такого падения цены на российскую нефть стали западные ограничения, которые поставили РФ в зависимость от китайских и индийских покупателей черного золота. И российским поставщикам теперь приходится продавать нефть с большими скидками, чтобы составлять конкуренцию ближневосточным продавцам ресурса.
Также и в украинских Telegram-каналах царила радость по поводу того, что стоимость российской нефти опустилась ниже западного потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель.
«Бестолковые в телеге беснуются, что, мол, цена российской нефти упала ниже "потолка цен" до 43,73 долларов за баррель, – Пишет Алексей Бобровский. – "Они не хотели продавать за 60 долларов, пусть теперь за 44 продают! Отлично сработано!" пишут каналы гордой, становящейся все меньше, но пока еще страны, под названием Украина. Ну что ж, принесем знание в массы».
Первое, что должны понять торжествующие украинцы, это то, что от снижения цены на российскую нефть в Европе, на Украине теплее не станет. А то, что спрос на сырье в Европе по вине недалеких западных политиков действительно упал, является логичным и закономерным. Но падение этого спроса является временным, так как Россия теперь просто не будет поставлять этот сорт нефти европейским потребителям морским путем.
«Ценовое агентство Argus пишет, что 60% морских поставок российской нефти это и была Urals. Это правильно и логично, российские власти рассматривали Европу, как главного торгового партнера, она им и была… до марта 2022», – объясняет аналитик.
Теперь же танкеры с российской нефтью идут в основном в Азию, и такое положение дел сохранится надолго.
«На всякий случай, если кто не в курсе, Россия продает на внешние рынки шесть разных сортов нефти: Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, Sakhalin Blend, и ARCO. Поскольку теперь наши главные клиенты в Азии, то и смотреть правильно на цены и объемы ESPO (она же ВСТО) и Sokol, а они – 63,87 и 68,29 долларов за баррель соответственно», – указывает Бобровский.
К тому же, подчеркивает эксперт, судить о ситуации с ценами на нефть нужно по средней стоимости всех сортов за последний год. И в этом плане цены держались на хорошем для России уровне.
Фонд национальной безопасности, в котором деньги хранятся в рублях, сейчас составляет 11,3 триллиона. Этого, по словам эксперта, даже при низких ценах на нефть, хватит на несколько лет. Но цены на черное золото не будут низкими, поэтому беспокоится о наполнении российского бюджета не стоит.
А вот температура воздуха в Европе и на Украине в ближайшие месяцы будет опускаться все ниже. И именно это, а не цена на российскую нефть, должно волновать местных аналитиков, заключает Бобровский.