Экс-депутат Худяков объяснил, откуда у Смольянинова нацистские наклонности

Бывший депутат и общественник Роман Худяков объяснил, почему актер Артур Смольянинов сделал скандальные заявления о России в своем интервью. Он уверен, что садистские наклонности Смольянинову заложили еще в детстве.
По словам Худякова, отец Смольянинова бросил семью аналогично самому актеру. В воспитании четырех детей отец участие не принимал. Этим, по мнению Худякова, объясняется и равнодушие артиста к судьбе собственных детей. Но хуже, что одним из близких людей для актера был сводный брат, который отбывает наказание за групповые убийства. Емельян Смольянинов-Николаев нападал на людей других национальностей.
«Безотцовщина Емельян Николаев брата очень любил. Даже прозвище среди своих получил в честь его персонажа – "Лютый". Хотя братец у него – ряженый клоун. А сам он – натуральный нацист: такие же убивают людей, которых считают "унтерменшами", на востоке Украины, выращенные сызмальства нацистами и зверьем», — напоминает Худяков в своем Telegram-канале.
В своем скандальном интервью Смольянинов заявил, что если бы понадобилось, он стрелял бы в товарищей, которых раньше считал коллегами. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.