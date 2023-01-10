Экс-депутат Худяков объяснил, откуда у Смольянинова нацистские наклонности

По словам Худякова, отец Смольянинова бросил семью аналогично самому актеру. В воспитании четырех детей отец участие не принимал. Этим, по мнению Худякова, объясняется и равнодушие артиста к судьбе собственных детей. Но хуже, что одним из близких людей для актера был сводный брат, который отбывает наказание за групповые убийства. Емельян Смольянинов-Николаев нападал на людей других национальностей.