Подростки бросили петарду под колеса такси и избили водителя из-за замечания в Сочи

В Сочи группа подростков забросала петардами автомобиль службы такси и зверски избила водителя. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Об этом пишет RT.
Инцидент произошел накануне в Адлерском районе. По словам очевидцев, сначала юные преступники кидали петарды под колеса такси. Когда одна из них залетела в салон автомобиля, водитель вышел из салона и сделал подросткам замечание. В ответ на это мальчики повалили его на землю и избили, после чего сбежали.
В настоящий момент правоохранители занимаются установлением личностей и розыском злоумышленников. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.