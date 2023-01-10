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Подростки бросили петарду под колеса такси и избили водителя из-за замечания в Сочи

Происшествия
Подростки бросили петарду под колеса такси и избили водителя из-за замечания в Сочи

В Сочи группа подростков забросала петардами автомобиль службы такси и зверски избила водителя. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Об этом пишет RT.

Инцидент произошел накануне в Адлерском районе. По словам очевидцев, сначала юные преступники кидали петарды под колеса такси. Когда одна из них залетела в салон автомобиля, водитель вышел из салона и сделал подросткам замечание. В ответ на это мальчики повалили его на землю и избили, после чего сбежали.

В настоящий момент правоохранители занимаются установлением личностей и розыском злоумышленников. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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