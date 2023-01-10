Хазин: ситуация с распадом западных и восточных рынков скоро «поскачет» очень быстро

Этими вопросами необходимо задаваться хотя бы потому, что это будущее уже наступило и эти разрушительные процессы уже идут. И совсем скоро они «поскачут» так быстро, что за стремительными изменениями уже не смогут угнаться никакие исследования, предупредил экономист.