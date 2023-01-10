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Хазин: ситуация с распадом западных и восточных рынков скоро «поскачет» очень быстро

Экономика
Хазин: ситуация с распадом западных и восточных рынков скоро «поскачет» очень быстро

Болезненный распад западных и восточных рынков, которые складывались и работали десятилетиями, начался уже какое-то время назад, а сейчас он резко ускорился.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого имеет место глобальный процесс, механизмы которого необходимо понимать.

«Сейчас мы попадаем в ситуацию, когда распадаются рынки и западные, и восточные. Западные – которые выстроены на постоянном стимулировании спроса, и восточные, которые выстроены или на притоке нефтедолларов, или на продаже дешевого ширпотреба в западные страны, – объяснил эксперт. – Как будут выстроены рынки после кризиса – это отдельная тема, это очень сложное исследование, требующее понимание структурных процессов в мировой экономике».

Но уже сейчас, добавил Хазин, нужно понимать, как идущие процессы будут развиваться в обозримом будущем.

Этими вопросами необходимо задаваться хотя бы потому, что это будущее уже наступило и эти разрушительные процессы уже идут. И совсем скоро они «поскачут» так быстро, что за стремительными изменениями уже не смогут угнаться никакие исследования, предупредил экономист.

Хазин: ситуация с распадом западных и восточных рынков скоро «поскачет» очень быстро

Напомним, ранее Михаил Хазин предостерег россиян, которые до сих пор считают, что будет лучше хранить свои сбережения на Западе – в странах Европы и Соединенных Штатах.

Эксперт назвал идиотизмом неистребимое желание части россиян хранить активы на Западе, где система легитимизации собственности уже разрушается и вскоре они не смогут доказать свое право на собственность.

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