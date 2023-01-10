Хазин: ситуация с распадом западных и восточных рынков скоро «поскачет» очень быстро

Болезненный распад западных и восточных рынков, которые складывались и работали десятилетиями, начался уже какое-то время назад, а сейчас он резко ускорился.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого имеет место глобальный процесс, механизмы которого необходимо понимать.
«Сейчас мы попадаем в ситуацию, когда распадаются рынки и западные, и восточные. Западные – которые выстроены на постоянном стимулировании спроса, и восточные, которые выстроены или на притоке нефтедолларов, или на продаже дешевого ширпотреба в западные страны, – объяснил эксперт. – Как будут выстроены рынки после кризиса – это отдельная тема, это очень сложное исследование, требующее понимание структурных процессов в мировой экономике».
Но уже сейчас, добавил Хазин, нужно понимать, как идущие процессы будут развиваться в обозримом будущем.
Этими вопросами необходимо задаваться хотя бы потому, что это будущее уже наступило и эти разрушительные процессы уже идут. И совсем скоро они «поскачут» так быстро, что за стремительными изменениями уже не смогут угнаться никакие исследования, предупредил экономист.
Напомним, ранее Михаил Хазин предостерег россиян, которые до сих пор считают, что будет лучше хранить свои сбережения на Западе – в странах Европы и Соединенных Штатах.
Эксперт назвал идиотизмом неистребимое желание части россиян хранить активы на Западе, где система легитимизации собственности уже разрушается и вскоре они не смогут доказать свое право на собственность.