Пьяный иркутянин зарубил и расчленил сожительницу, в которую «вселился» инопланетянин

Инцидент произошел 1 января в Свердловском районе. Во время распития алкоголя мужчине начало казаться, что в его возлюбленную вселился «опасный гуманоид». Побоявшись стать жертвой инопланетянина, иркутянин напал на женщину с топориком для разделки мяса и отрубил ей голову.