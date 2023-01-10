Пьяный иркутянин зарубил и расчленил сожительницу, в которую «вселился» инопланетянин

Празднование Нового года закончилось для жителя Иркутска уголовным делом. Мужчина подозревается в пьяном убийстве гражданской жены, пишет «КП-Иркутск».
Инцидент произошел 1 января в Свердловском районе. Во время распития алкоголя мужчине начало казаться, что в его возлюбленную вселился «опасный гуманоид». Побоявшись стать жертвой инопланетянина, иркутянин напал на женщину с топориком для разделки мяса и отрубил ей голову.
После содеянного россиянин позвонил дочери и рассказал о случившемся. В свою очередь девушка вызвала полицию, мужчину задержали.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Спустя пять дней после совершения преступления фигурант скончался, сообщал портал ircity.ru.