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Пьяный иркутянин зарубил и расчленил сожительницу, в которую «вселился» инопланетянин

Происшествия
Пьяный иркутянин зарубил и расчленил сожительницу, в которую «вселился» инопланетянин

Празднование Нового года закончилось для жителя Иркутска уголовным делом. Мужчина подозревается в пьяном убийстве гражданской жены, пишет «КП-Иркутск».

Инцидент произошел 1 января в Свердловском районе. Во время распития алкоголя мужчине начало казаться, что в его возлюбленную вселился «опасный гуманоид». Побоявшись стать жертвой инопланетянина, иркутянин напал на женщину с топориком для разделки мяса и отрубил ей голову.

После содеянного россиянин позвонил дочери и рассказал о случившемся. В свою очередь девушка вызвала полицию, мужчину задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Спустя пять дней после совершения преступления фигурант скончался, сообщал портал ircity.ru.

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