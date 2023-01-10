Опытный матрос исчез на судне «Буран» во время похода из Калининграда в Петербург

Во время похода из Калининграда в Петербург судна «Буран» Морспасслужбы исчез матрос. По предварительным данным, речь идет о 33-летнем моряке, который уже десять лет был членом экипажа судов, сообщил Telegram-канал Mash.
Отметим, что капитан «Бурана» ранее обратил внимание на странное поведение моряка. Другие члены экипажа утверждали, что у пропавшего мужчины случались галлюцинации, у него проявлялось несдержанность в эмоциях.
Есть версия, что моряк мог пропасть, когда судно находилось в Гданьском заливе. Сейчас «Буран» на медленном ходу идет в Петербург мимо острова Гогланд.