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Двух детей госпитализировали с отравлением хлором во время отдыха в сауне на Сахалине

Происшествия
Двух детей госпитализировали с отравлением хлором во время отдыха в сауне на Сахалине

В Южно-Сахалинске во время отдыха в сауне пострадали двое детей. Им потребовалась госпитазация.

По предварительным данным, недомогание почувствовали несколько человек незадолго до отъезда из сауны, сообщило издание astv.ru.

Сначала дети начали чихать, затем у них появился кашель. Такой же симптом возник и у двух взрослых. В больнице пострадавшим диагностировали легкое отравление парами хлора. Врачи настояли, чтобы двое детей временно остались в медучреждении. Взрослым сделали уколы, прописали лечение и отпустили домой.

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