Двух детей госпитализировали с отравлением хлором во время отдыха в сауне на Сахалине

Сначала дети начали чихать, затем у них появился кашель. Такой же симптом возник и у двух взрослых. В больнице пострадавшим диагностировали легкое отравление парами хлора. Врачи настояли, чтобы двое детей временно остались в медучреждении. Взрослым сделали уколы, прописали лечение и отпустили домой.