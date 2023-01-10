«Идут тяжелейшие кровопролитные бои»: Пригожин рассказал о ситуации в Соледаре

В ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом бегстве украинских солдат из указанного населенного пункта и переброске сотрудников СБУ в группировку под Бахмут. Задачей службы безопасности является якобы пресечение дезертирства в рядах ВСУ, однако данная информация не соответствует действительности, отметил Пригожин. По его словам, украинские бойцы храбро сражаются за Бахмут и Соледар, передает пресс-служба компании «Конкорд».