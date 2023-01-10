«Идут тяжелейшие кровопролитные бои»: Пригожин рассказал о ситуации в Соледаре

Бойцы ВСУ с честью защищают территорию Соледара, где идут тяжелейшие кровопролитные бои, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
В ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом бегстве украинских солдат из указанного населенного пункта и переброске сотрудников СБУ в группировку под Бахмут. Задачей службы безопасности является якобы пресечение дезертирства в рядах ВСУ, однако данная информация не соответствует действительности, отметил Пригожин. По его словам, украинские бойцы храбро сражаются за Бахмут и Соледар, передает пресс-служба компании «Конкорд».
«Еще раз хочу напомнить, что официальным Telegram-каналом является только "Пресс-служба Пригожина". Сегодня в других Telegram-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», — говорится в заявлении бизнесмена.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои за здание городской администрации в Соледаре.