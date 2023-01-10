92-летний актер Краско попал в реанимацию с инсультом

Народный артист РФ Иван Краско госпитализирован в реанимационное отделение с инсультом. Недуг настиг актера перед Рождеством.
Артист находится в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга с 6 января. Врачи диагностировали ему инсульт. Краско находится в стабильном состоянии, поэтому его перевели в общую палату. Актеру ставят капельницы, рассказал концертный директор Вячеслав Смородинов ТАСС.
Краско в интервью с PROZVEZD отметил, что с ним теперь часто случается подобное из-за его возраста. Звезда отметил 92 день рождения в сентябре 2022 года. При этом у него по-прежнему самые радужные надежды.
Проблемы со здоровьем не смогли нарушить планы артиста. Он планирует 27 января появиться на сцене в спектакле «Я вернулся в мой город». Краско пригласил зрителей увидеть его в театре имени В. Ф. Комиссаржевской.