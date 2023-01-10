Аналитик Аверс: инфляция и ставки по ипотеке определят цены на недвижимость в 2023 году

Инфляция, ипотечная ставка, а также рост цен на строительные материалы станут теми факторами, от которых будет зависеть стоимость недвижимости в России в 2023 году, заявила основатель риэлторского агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс.
Специалист в беседе с журналистами издания «Известия» напомнила, что сотрудники Центробанка прогнозируют снижение инфляционного уровня, который будет колебаться в коридоре в 5–7% в 2023 году. Из-за этого цены на квадратный метр будут расти медленнее, чем это предполагалось ранее.
Многие россияне также предпочтут вкладывать сбережения в доходные проекты. Жилье, как проверенный вариант, продолжит пользоваться спросом со стороны покупателей.
Но в то же время стоимость недвижимости может вырасти из-за удорожания импортных стройматериалов, а также западных санкций. Аверс высказала мнение, что пролонгация льготной ипотеки и расширение семейной программы продажи жилья будут расти.