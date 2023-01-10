Аналитик Аверс: инфляция и ставки по ипотеке определят цены на недвижимость в 2023 году

Специалист в беседе с журналистами издания «Известия» напомнила, что сотрудники Центробанка прогнозируют снижение инфляционного уровня, который будет колебаться в коридоре в 5–7% в 2023 году. Из-за этого цены на квадратный метр будут расти медленнее, чем это предполагалось ранее.